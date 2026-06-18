«الأصفر» يكتسح شوارع مكسيكو سيتي

اكتسح اللون «الأصفر» شوارع مكسيكو سيتي، العاصمة المكسيكية، صباح الخميس، بعد فوز منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم 3ـ1 على أوزبكستان في منافسات كأس العالم 2026.

وحوَّل آلاف المشجعين العاصمة إلى قطعة مؤقتة من البلد الواقع في أمريكا الجنوبية وغصت المطاعم والشوارع بالمشجعين الكولومبيين الذين ارتدوا ألوان منتخبهم، واستمتعوا بأطباق تقليدية مثل النقانق والبيض والفاصوليا.

وفي ‌مطعم «كوميدور دي ‌لوس ميلاجروس» بمنطقة روما ​بلغت ‌الأجواء ذروتها ⁠مع ظهور ​المغني ⁠الكولومبي كارلوس فيفيس، ما أشعل حماس الحاضرين.

وقال بابلو كالديرون، القادم من ميديين إلى جانب شقيقه: «المكسيك بلد ⁠يعشق كرة القدم، لكننا سنسافر أيضًا ‌إلى أمريكا. كُنَّا نأمل ‌في مرافقة كولومبيا طوال دور ​المجموعات، لكن التكاليف ‌مرتفعة، فثمن التذكرة وحده بلغ نحو ألف دولار».

وأشار شقيقه ‌ريكاردو إلى القواسم الثقافية المشتركة بين الشعبين، مضيفًا: «هناك الكثير مما يجمعنا بالمكسيكيين، حب كرة القدم، الموسيقى، والطعام، والأجواء الصاخبة. لهذا نشعر هنا وكأننا في وطننا».

واستفادت المطاعم الكولومبية أيضًا من الزخم الكبير الذي يرافق المونديال، أبرزها «سالشيبارسي»، بعدما أكدت أندريا، مديرة المطعم، أنَّ المكان سجَّل خلال اليومين الماضيين حضورًا كبيرًا من قبل المشجعين.

وافتتح ⁠دانييل ⁠مونيوز التسجيل في الدقيقة «40» إثر تمريرة من لويس دياز، قبل أن تدرك أوزبكستان التعادل لفترة وجيزة، لكن دياز والبديل جامينتون كامباز حسما الفوز لاحقًا.