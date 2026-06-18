التأشيرة تغيّب واهي عن ألمانيا

يغيب إيلي واهي، مهاجم منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، عن مواجهة ألمانيا السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخوله إلى كندا، التي تستضيف البطولة إلى جانب أمريكا والمكسيك، وفقًا لما أعلنه اتحاد بلاده، الخميس.

وبات واهي ثاني لاعب يمنع من الدخول إلى كندا بعد الغاني توماس بارتي، الملاحق قضائيًّا بتهم اغتصاب في بريطانيا.

وأفاد الاتحاد العاجي بأنه لم يحصل واهي حتى الآن على التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية، ولن يتمكن من مرافقة البعثة إلى كندا لخوض المباراة الثانية في المجموعة الخامسة، التي شهدت فوز كوت ديفوار على الإكوادور 1ـ0، من دون توضيح أسباب الرفض.

وذكرت عدة وسائل إعلام أوروبية، الخميس، أنَّ المهاجم العاجي البالغ 23 عامًا مشتبه بتورطه في المراهنة بعد تلقيه بطاقة صفراء في الدوري الفرنسي مع ناديه نيس.

وأعلنت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا، الأربعاء الماضي، أنَّها تقدمت بشكوى ضد مجهول بسبب وقائع يُحتمل أن تندرج ضمن الفساد الرياضي والاحتيال في إطار عصابة منظمة، غير أنَّ الاتحاد العاجي لم يربط بين رفض كندا منحه التأشيرة وهذه القضية، قائلًا «حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد العاجي رسميًّا بأي إجراء قضائي أو إداري يتعلق باللاعب».

واستدعي واهي للمرة الأولى إلى المنتخب في مارس الماضي بعد تغيير جنسيته الرياضية، علمًا بأنه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا للشباب.