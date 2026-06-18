كلاوس يقود مواجهة الأخضر وإسبانيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، تعيين البرازيلي رافائيل كلاوس حكمًا لمواجهة المنتخب السعودي الأول أمام إسبانيا في ثاني جولات بطولة كأس العالم 2026، الأحد المقبل.

ويساعد كلاوس في المواجهة مواطناه دانيلو مانيس وردرجيو فاجيبرو، فيما يأتي الكولومبي أندريس روجيس حكمًا رابعًا ومواطنه ألكسندر جوزمان حكمًا لتقنية الـ «VAR».

ويمتلك كلاوس الشارة الدولية منذ عام 2015، وتعد مواجهة السعودية وإسبانيا الثالثة له في مسيرته خلال بطولة كأس العالم والأولى خلال النسخة الجارية، إذ سبق له قيادة مواجهتي كندا مع المغرب، وإنجلترا مع إيران خلال كأس العالم 2022.

وسبق للحكم البرازيلي «46 عامًا» إدارة مباراتين في دوري روشن السعودي، الهلال مع الاتحاد موسم 2022، والقادسية مع الهلال الموسم الماضي.

وإجمالًا أدار كلاوس خلال مسيرته 616 مباراة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، أشهر خلالها 2567 بطاقة صفراء و95 بطاقة حمراء، واحتسب 167 ركلة جزاء.