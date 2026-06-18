عواصف رعدية تُهدد مخططات السويد

تهدد الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية بإفساد متعة الجماهير في مختلف أنحاء السويد، السبت المقبل، في ظل تحذيرات جوية تلوح في الأفق لملايين المشجعين الذين يخططون للتجمع في الهواء الطلق، لمتابعة مباراة منتخبهم الأول لكرة القدم أمام هولندا، في ثاني مواجهاته المونديالية، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب السويدي مباراته المرتقبة مع حلول المساء وسط حماس جماهيري كبير وصل ذروته ‌بعد الفوز الكاسح على تونس «5ـ1» في الجولة الافتتاحية.

ومع ذلك، ⁠فإن التحذير من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية، الصادر عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، يهدد بإيقاف الاحتفالات في الهواء الطلق في جميع أنحاء جنوب السويد، في الوقت الذي يستعد فيه المشجعون للمباراة.

وقال لاسه ريدكفيست، وهو خبير ⁠أرصاد جوية من خدمة الطقس «كلارت» لوسائل ‌إعلام سويدية: «أعتقد أنَّ ‌هذا قد يؤثر على ​رغبة الكثير من الناس ‌لمشاهدة المباراة في الخارج».

وأجبر إصرار المشجعين على ‌التمسك بخططهم في الهواء الطلق المدن على وضع خطط طوارئ دقيقة.

وفي ملعب ستوكهولم الأولمبي، حيث يعتزم الآلاف التجمع أمام شاشة عملاقة، أوضحت السلطات ‌البلدية أنها ستتدخل إذا لزم الأمر، وفقًا لما أكدته إميليا جايجر، المتحدثة باسم المكتب ⁠التنفيذي ⁠لبلدية ستوكهولم، مضيفة: «نحن نتابع عن كثب توقعات الطقس وسنجري تقييمًا في الموقع. وفي حال وجود خطر من البرق، سيتم اتخاذ التدابير اللازمة. لن نخاطر بحياة الناس وصحتهم».

وفي نهاية المطاف، سواء تحت السماء المفتوحة أو مختبئين في الداخل هربًا من وميض البرق، يبدو أن السويديين على موعد مع انطلاقة شديدة المطر، صاخبة، ولا تُنسى، على أن تختتم السويد ​مبارياتها في دور المجموعات ​ضمن المجموعة السادسة بمواجهة اليابان 26 يونيو الجاري.