من هو ويسا صاحب أول هدف كونغولي في المونديال؟

في 3 سبتمبر من عام 1996 وُلد يوان ويسا، مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم، في مدينة فيلنوف-سان-جورج جنوب باريس، لأبوين كونغوليين هاجرا إلى فرنسا، وحصلا على جنسيتها ديسمبر 2000.

صار ويسا يحمل جوازين لبلدين لا يشبهان بعضهما، غير أن قلبه ظلَّ معلقًا بأرض الفهود.

بدأ ويسا رحلته مع الكرة حارسًا للمرمى في سن السابعة في نادي إيبينيه-سو-سنار المحلي بضواحي العاصمة الفرنسية، قبل أن ينتقل تدريجيًّا إلى خط الوسط ثم إلى مواقع الهجوم، قضى تسعة أعوام في أكاديمية النادي، وشهد مرحلة انتقالية قصيرة في ليناس مونتليري، ليظهر بعدها في قائمة احتياطي شاتورو مسجلًا تسعة أهداف في 20 مباراة.

انتسب ويسا إلى أكاديمية شاتورو عام 2013 وأطلَّ على الملاعب الاحترافية موسم 2015ـ2016 في الدرجة الثالثة الفرنسية، وفي عام 2016 انتقل إلى أنجيه الذي يشارك مع الكبار، لكن الفرص بقيت شحيحة ولم يتجاوز دور البديل.

وأعير إلى لافال وأجاكسيو، حتى التحق بلوريان في يناير 2018، وهو حينها في الدرجة الثانية الفرنسية، ليُعلن عن نفسه بجدية، محققًا 37 هدفًا في 128 مباراة وصاعدًا مع الفريق إلى الدوري الأول، حيث سجَّل 10 أهداف.

عام 2021 انتقل إلى برينتفورد الإنجليزي، الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، ليودّع الدوري الفرنسي إلى الأبد.

في موسمه الأخير مع النحلات سجَّل 20 هدفًا في جميع المسابقات، منها 19 في الدوري الممتاز، وطوَّر ثنائية فتاكة مع المهاجم برايان مبيومو.

ويسا، البالغ طوله 1.76 متر ويزن 72 كيلوجرامًا، يُجيد التحدث بلغة اللينجالا التي يتحدثها أهله في الكونغو، ولا ينسى الاعتداء الذي تعرض له في يوليو 2021 بحامض أُلقي على وجهه، وأُجريت له عملية جراحية طارئة في عينيه، وحمل ندوبًا جسدية ونفسية لم يُخفها عن العالم.

في سبتمبر 2025 انتقل إلى نيوكاسل يونايتد بصفقة بلغت 50 مليون جنيه إسترليني قابلة للزيادة، ليرتدي القميص رقم 9 الذي يحمل ثقلًا تاريخيًّا في سجلات الفريق.

على أرضية ملعب هيوستن ستاديوم في تكساس أمام البرتغال، الأربعاء، كتب ويسا اسمه بأحرف لن تُمحى، حين استقبل عرضية من آرثر ماسواكو عند الدقيقة 45+5 وأرسل الكرة إلى الشباك برأسية محكمة، ليُسجّل أول هدف في تاريخ الكونغو الديمقراطية في نهائيات كأس العالم.