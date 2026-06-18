ابن عوير يجهز ملف رئاسة ضمك

بدأ شاكر بن عوير، عضو مجلس إدارة نادي ضمك السابق، ترتيب ملفاته بهدف التقدم إلى رئاسة النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ ابن عوير، الذي يترأس الغرفة التجارية في أبها، اجتمع مع بعض أعضاء الشرف ووجهاء المنطقة، بهدف اطلاعهم على ملفه الانتخابي قبل الدخول في الترشح لرئاسة النادي.

وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية حدَّدت الأحد المقبل موعدًا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية نادي ضمك لمدة ثلاثة أيام، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي نشره حساب النادي الرسمي الأربعاء الماضي.

وأشار البيان إلى أنَّ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين سيستمر لمدة خمسة أيام ابتداءً من الأربعاء 24 من الشهر الجاري، على أن يكون الطعن ضد القائمة الأولية المرشحة لمدة 24 ساعة فقط، فيما يتم النظر في الطعون المقدمة خمسة أيام، ويتم الإعلان عن القائمة النهائية 5 يوليو المقبل، وفي اليوم التالي يتم عقد الجمعية العمومية، قبل أن يتم اعتماد المجلس من قبل وكيل وزارة الرياضة للشباب.

ونشرت «الرياضية» وفق مصدر خاص الأربعاء، قبول وزارة الرياضة استقالة مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني، التي تم تقديمها 9 يونيو الجاري.

وكان فريق ضمك الأول لكرة القدم هبط رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى، عقب الخسارة في الجولة الأخيرة من النصر 1ـ4 في 21 مايو الماضي.