كيروش.. أكبر مدرب ينتصر في المونديال

سجَّل البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا الأول لكرة القدم، رقمًا قياسيًّا في بطولة كأس العالم الجارية في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد تحقيقه الفوز 1ـ0 على بنما في الجولة الافتتاحية للمجموعة الـ 12، الخميس.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا»، الخميس، أنَّ كيروش «73 عامًا» بات أكبر مدرب يحقق الفوز في بطولة كأس العالم الجارية حاليًّا، بعد الانتصار على بنما.

ويعود الفضل في تحقيق منتخب «النجوم السوداء» الفوز إلى كالب ييرينكي، الذي أحرز هدفًا عند الدقيقة «90+5» قبل إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية.

ويعد ديك أدفوكات، مدرب منتخب كوراساو، أكبر المدربين عمرًا، من بين المشاركين الذين يقودون منتخبات المونديال، إذ وصل إلى عمر 78 عامًا، فيما يحل في المرتبة الثانية التشيكي ميروسلاف كوبيك 74، الذي يقود منتخب بلاده، متساويًا بالعمر مع البلجيكي هوجو بروس، مدرب جنوب إفريقيا، وكيروش رابعًا بـ73 عامًا، ثم الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب الأوروجواي 70.