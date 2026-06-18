الأخضر أمام العشرة الأوائل.. إسبانيا التحدي الخامس

يجدّد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهاته مع المنتخبات المصنفة ضمن المراكز الـ 10 الأولى عالميًّا، خلال نهائيات كأس العالم، حين يواجه نظيره الإسباني في ثاني جولات المجموعة الثامنة، الأحد.

وسبق للأخضر أن خاض أربع مواجهات من هذا النوع في النسخ السابقة، خسر 3 منها، قبل تحقيقه انتصارًا تاريخيًّا.

ولعب الأخضر للمرة الأولى أمام منتخب مصنف ضمن الـ 10 الأوائل، وفقًا لتصنيفات الاتحاد الدولي، خلال النسخة الأمريكية عام 1994 أمام هولندا، صاحب التصنيف الثاني عالميًّا حينها، بتاريخ 20 يونيو.

وكان المنتخب السعودي صاحب الضربة الأولى، إذ تقدّم في الدقيقة 18 عن طريق فؤاد أنور، وأنهى الشوط الأول متقدمًا، قبل أن يدرك الهولنديون التعادل في الدقيقة 50، وصولًا إلى استقبال الأخضر هدفًا ثانيًا قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

وضمّت قائمة هولندا حينها أسماءً لامعة، أبرزها فرانك ريكارد ودينيس بيرجكامب ورونالد كومان والأخويْن دي بور، ونجح الفريق «البرتقالي» بالوصول إلى الدور ربع النهائي، وخسر بصعوبة أمام البرازيل، بطل تلك النسخة، بنتيجة 2ـ3.

وبتاريخ 3 يوليو 1994، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره السويدي، صاحب التصنيف العاشر عالميًّا حينها، في الدور ثمن النهائي، وتأخر بهدف في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف السويديون هدفًا ثانيًا في الدقيقة 51، لكن الأخضر لم يستسلم، واستمرت محاولاته حتى قلّص الفارق عن طريق فهد الغشيان في الدقيقة 85، إلى أن قضى كينيت أندرسون على آمال الأخضر بتسجيله هدفًا ثالثًا في الدقيقة 88، لتنتهي الرحلة السعودية، فيما وصل منتخب السويد إلى المربع الذهبي، واحتل المركز الثالث.

ولم يواجه المنتخب السعودي أيًا من المنتخبات المصنفة بين المركزيْن الأول والعاشر في نسختي 1998 و2002، قبل أن يضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني، الذي دخل نسخة 2006 خامسًا في تصنيف «فيفا»، إذ تواجها في الجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثامنة، وحسمها الإسبان بهدف دون رد، بحضور أسماء لامعة في التشكيلة الإسبانية، أبرزها أندريس إنييستا وراوول جونزاليس وسيسك فابريجاس، إضافة إلى البدلاء تشافي هيرنانديز ودافيد فيا وفيرناندو توريس.

وبعد ثلاث هزائم أمام المنتخبات الأعلى تصنيفًا في مواجهات تنافسية، حقق المنتخب السعودي انتصارًا تاريخيًّا على الأراضي القطرية في نسخة 2022 الماضية، عندما هزم ليونيل ميسي وزملاءه في المنتخب الأرجنتيني، الذي كان صاحب التصنيف الثالث عالميًّا في ذلك الوقت بنتيجة 2ـ1، بعد هدفيْن سجَّلهما صالح الشهري وسالم الدوسري في الشوط الثاني، علمًا بأنَّ الأخضر كان الطرف الوحيد الذي نجح بعرقلة المنتخب الأرجنتيني في طريقه نحو لقب تلك النسخة.

ويواجه المنتخب السعودي، صاحب التصنيف 60، نظيره الإسباني، على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، في لقاء مونديالي خامس للأخضر أمام منتخبات من الـ 10 الأوائل، إذ احتل الإسباني المركز الثاني أثناء سحب القرعة، قبل تراجعه إلى الثالث في آخر تحديث للتصنيف بتاريخ 11 يونيو.

وكان الأخضر افتتح مشواره في المونديال بالتعادل 1ـ1 أمام الأوروجواي الثلاثاء، بعدما تقدم بهدف المدافع عبد الإله العمري قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل في الشوط الثاني، ليحصد كل طرف نقطة في بداية مشواره ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر.