نيمار يغيب عن مواجهة هايتي

يغيب النجم البرازيلي نيمار، لاعب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، عن البعثة المغادرة لخوض مواجهة هايتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم 2026، حسبما أفاد به بيان نشره الاتحاد البرازيلي، الخميس.

وأوضح الاتحاد البرازيلي أنَّ نيمار «34 عامًا»، الذي لم يدافع عن ألوان منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023 «سيبقى في نيوجيرزي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة النهائية من عملية تعافيه».

وكان الهداف التاريخي للسيليساو «79 هدفًا» تدرب للمرة الأولى الأربعاء في الملعب مع زملائه، بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى مع ناديه سانتوس.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب البرازيل، أعرب الأسبوع الماضي عن ثقته في جاهزية لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي سابقًا لمواجهة هايتي في فيلادلفيا.

لكن أنشيلوتي وجهازه الفني لا يرغبان في التعجيل بعودته، تفاديًا لأي انتكاسة قد تؤثر لاحقًا على مشاركة نيمار في الأدوار الحاسمة، حسبما أوردته الصحافة البرازيلية.

وستسعى البرازيل إلى تحسين صورتها أمام هايتي، المنتخب الأضعف على الورق في المجموعة، بعد التعادل أمام المغرب 1ـ1 في الافتتاح، السبت الماضي.