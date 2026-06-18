25 يونيو.. بيع لعبة «جي تي أيه 6» المسبق

يبدأ البيع المسبق للعبة «جي تي أيه 6» «GTA VI»، التي يترقبها هواة ألعاب الفيديو منذ أعوام، 25 يونيو الجاري، حسبما أعلنت شركة «روكستار جيمز» المنتجة، الخميس.

وبعد إرجاء ذلك مرتين، من المقرر أن تطرح «جراند ثيفت أوتو 6» في الأسواق، 19 نوفمبر.

وهي النسخة الأحدث من السلسلة الشهيرة التي انطلقت عام 1997، وتأتي بعد نحو 13 عامًا من «جي تي أيه 5»، ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا في التاريخ.

وأوضحت الشركة، في منشور على منصة إكس، أنَّ البيع المسبق سيتم عبر المنصات الرقمية وعدد من المتاجر المختارة.

ولم تحدد «روكستار جيمز» سعر النسخة، لكن محللين يرجحون أن يبدأ من 80 دولارًا استنادًا إلى تصريحات سابقة لمسؤولين في الشركة وتقارير القطاع.

وكان من المقرر أن تطلق النسخة الجديدة من اللعبة في عام 2025، لكن الشركة أرجأت ذلك مرتين.

وقالت لدى إعلان الإرجاء الأخير أواسط العام الماضي «نأمل في أن تتفهموا أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لنقدم لكم مستوى الجودة الذي تتوقعونه».

وأظهر المقطع الدعائي الذي كُشف النقاب عنه في ديسمبر 2023 مطاردات وحفلات على يخوت وشخصية نسائية رئيسة للمرة الأولى.

وحظي هذا المقطع بنحو 250 مليون مشاهدة على صفحة «روكستار جيمز» على «يوتيوب».

وطُرح الجزء السابق من اللعبة «جي تي أيه 5» عام 2013، وبيعت أكثر من 200 مليون نسخة منه، وتم إصداره على معظم وحدات التحكم منذ ذلك الحين، وهو متاح أيضًا على الكمبيوتر الشخصي.

وتعود «جي تي أيه 6» «GTA VI» إلى «فايس سيتي»، المستوحاة من مدينة ميامي، وتتيح للهواة لعب دور رجال العصابات مجددًا. وقد جرت أحداث جزء سابق عام 2002 في المدينة ذاتها.