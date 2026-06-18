5 تجارب تعد الخليج في هولندا

أعلن نادي الخليج البرنامج الزمني لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم في مدينة أمستردام الهولندية، خلال الفترة من 8 إلى 28 يوليو المقبل، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، الخميس.

وتقرر أن يخوض الفريق خمس مواجهات تجريبية أثناء المعسكر، قبل العودة إلى السعودية 28 يوليو المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

ويلعب الخليج أولى مبارياته التجريبية 14 يوليو أمام تريفيرس الهولندي، وبعدها بثلاثة أيام يختبر الفريق جاهزيته بمواجهة الوصل الإماراتي.

وفي 25 من الشهر ذاته يخوض ثالث ورابع تجاربه ضد دوردريخت ودن بوش الهولنديين، ويختتم المعسكر بمواجهة الشمال القطري 27 يوليو.

وكان الخليج، الذي يقوده في الموسم الجديد البرتغالي جوزيه جوميز، أعلن عن ضمه المالي بوباكار كوياتي، قادمًا من رويال أنتويرب البلجيكي، وتم التعاقد مع عبد الله العمار قادمًا من الحزم.

واحتل الخليج المرتبة الـ 12 في قائمة دوري روشن السعودي الموسم الماضي، بعد أن جمع 37 نقطة من خلال الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في 17 مباراة.

وقاد الدفة الفنية للفريق الموسم الماضي اليوناني جورجيوس دونيس قبل إعلان رحيله لقيادة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، ليخلفه الأوروجوياني جوستافو بويت حتى نهاية الموسم.