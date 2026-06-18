الدرعية ينتظر العويس

ينتظر نادي الدرعية حسم ملف التعاقد مع الدولي محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مشاركته مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة النادي الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي تضع العويس ضمن أبرز خياراتها لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتقترب من حسم الملف بشكل نهائي بعد فراغ اللاعب من التزاماته الدولية مع المنتخب

وبيّنت المصادر أن التوصل إلى اتفاق مع الحارس الدولي قد يدفع إدارة الدرعية إلى العدول عن فكرة التعاقد مع حارس أجنبي للموسم المقبل، فيما ستتخذ قرارها النهائي بشأن هذا الملف بعد اتضاح موقف العويس.

ويُعد العويس، البالغ من العمر 34 عامًا، من أبرز حراس المرمى في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته مع الشباب قبل انتقاله إلى الأهلي عام 2017، ثم الهلال في 2022، وحقق العديد من الألقاب المحلية والقارية، كما مثّل المنتخب السعودي في عدة بطولات كبرى، أبرزها نسخ كأس العالم 2018 و2022 و2026.