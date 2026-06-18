مندش: طوينا الأوروجواي.. وهدفنا العبور

أكد سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن تركيزهم خلال الفترة المقبلة ينصب على مواجهتي إسبانيا والرأس الأخضر، مؤكدًا أنهم تجاوزوا نتيجة الأوروجواي في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026.

وقال لـ«الرياضية» مندش في حديث خاص الخميس: «واجهنا منتخبًا كبيرًا وكنا نطمح إلى الفوز، وقدمنا مباراة كبيرة، لكن التعادل أصبح من الماضي».

وأضاف لاعب المنتخب السعودي: «علينا الآن التركيز على المباراتين المقبلتين أمام إسبانيا والرأس الأخضر، ونسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية تساعدنا على التقدم في البطولة».

وكان المنتخب السعودي خرج بنقطة التعادل من مواجهته أمام الأوروجواي، قبل أن يستعد لخوض مباراتي الجولتين الثانية والثالثة أمام إسبانيا والرأس الأخضر.