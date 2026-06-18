ذكري: ميامي أثرت علينا وإسبانيا تحد كبير

أوضح جهاد ذكري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الطقس في ميامي أثر على أداء الأخضر خلال مواجهة الأوروجواي، مؤكدًا أن المنتخب بدأ التركيز على المواجهتين المقبلتين أمام إسبانيا والرأس الأخضر.

وقال لـ«الرياضية» ذكري الخميس في حديث خاص قبل انطلاق الحصة التدريبية: «أمامنا مباراة كبيرة ضد إسبانيا، وعلينا أن نستعد لها بالشكل المطلوب».

وأضاف: «الطقس الحار في ميامي كان أحد أسباب تراجعنا خلال مواجهة الأوروجواي، ولم يساعدنا كما حدث مع المنتخب الأوروجوياني المعتاد على اللعب في مثل هذه الأجواء».

وأكد مدافع الأخضر أن اللاعبين أغلقوا صفحة مواجهة الأوروجواي، ووجّهوا كامل تركيزهم إلى مباراتي إسبانيا والرأس الأخضر، سعيًا لتحقيق نتائج إيجابية خلال الجولتين المقبلتين.