نيويورك تزُف بطل «NBA»

تحتضن مدينة نيويورك الأمريكية، الخميس، موكب الاحتفال الرسمي لتكريم فريق نيويورك نيكس الأول لكرة السلة، بطل دوري «NBA» للمحترفين، في تتويج لموسم تاريخي.

وخطف نيكس اللقب في الأدوار الإقصائية، بعدما فاز في 15 من آخر 16 مباراة خاضها، موحدًا مدينة شغوفة بالرياضة ومشعلًا حماسها.

وكان الفوز في المباراة الخامسة من النهائي، السبت الماضي، على حساب سان أنطونيو ‌سبيرز، الذي حسم ‌اللقب الأول للفريق منذ 53 عامًا، ​الشرارة ‌التي ⁠أطلقت ​احتفالات عارمة ⁠في أنحاء المدينة، واكتظت مناطق المشجعين الصاخبة، وتجمعات المشاهدة العفوية بالمشجعين.

ومن المقرر أن تنطلق المسيرة عند الـ10:00 صباحًا بتوقيت نيويورك، من الطرف الجنوبي لمانهاتن، وصولًا إلى مبنى ⁠البلدية، حيث سيتم تسليم الفريق مفاتيح رمزية ‌للمدينة.

وعلى عكس الاحتفالات العفوية التي ‌أعقبت الفوز مساء السبت، والتي شهدت ​بعض الفوضى وأسفرت عن ‌إصابة شاب بطلق ناري، وإحراق حافلة مرتبطة بكأس العالم، ‌فإن احتفالات الخميس ستنظم تحت تنظيم رسمي من السلطات.

وأمرت جيسيكا تيش، مفوضة الشرطة، بنشر نحو 10 آلاف عنصر أمني في مانهاتن وحولها، وسط توقعات بوصول أعداد المحتفلين إلى الملايين.

وتحيي ‌المطربة أليشيا كيز هذا الحفل، وفقًا لما أعلنه جيمس ⁠دولان، مالك فريق نيكس.