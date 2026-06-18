آل الشيخ يلتقي بلال أردوغان

التقى معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في إطار زيارته إلى الجمهورية التركية بلال رجب أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في لقاء عكس عمق العلاقات وروابط التعاون بين السعودية وتركيا.

وأكد آل الشيخ في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، سعادته بهذا اللقاء، الذي يعكس عمق العلاقات وروابط التعاون بين السعودية وتركيا، كاشفًا في الوقت نفسه عن مفاجآت سعيدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.

يذكر أن قطاع الترفيه في السعودية يشهد حضورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال العديد من الشراكات والفعاليات النوعية التي تعزز من مكانة السعودية كوجهةً رائدة في صناعة الفعاليات الكبرى.