بروزو وفابينيو انتظار

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن إدارتي النصر والاتحاد لم تقدما حتى الآن أي طلب إلى لجنة الاستقطاب بشأن التجديد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق العاصمي الأول لكرة القدم، والبرازيلي فابينيو تفاريس، نظيره في القطب الجداوي، رغم أن عقديهما ينتهيان بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة النصر وضعت لاعب وسط أجنبيًا على رأس أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ليكون بديلًا لبروزوفيتش، وفي حال تعثرت المفاوضات الخاصة بالصفقة الجديدة فقد يُعاد فتح ملف التجديد مع اللاعب الكرواتي، إلا أن فرص استمراره تبدو ضعيفة في الوقت الراهن.

ولم يرفع الناديان حتى ساعة إعداد هذا الخبر طلبي التجديد إلى لجنة الاستقطاب ما يعد مؤشرًا على عدم وجود توجه فعلي للإبقاء على اللاعبين الموسم المقبل، في ظل اقتراب نهاية عقديهما بشكل رسمي.

ووفقًا للمصادر نفسها، لا تزال الفرصة متاحة أمام النصر والاتحاد للتقدم بطلب تجديد عقدي اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، في حال طرأت مستجدات على الملفين خلال الأسابيع المقبلة، بالرغم من وجود توجه لدى إدارة الاتحاد بعدم التجديد مع البرازيلي فابينيو ما يعني رحيله عن القطب الجداوي الصيف الجاري.

وانضم بروزوفيتش إلى النصر في يوليو 2023 قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، وأسهم اللاعب في تتويج النصر بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي وبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

في المقابل، تعاقد الاتحاد مع فابينيو في يوليو 2023 قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وحقق مع النادي الغربي بطولتي دوري روشن موسم 2025 وكأس الملك في الموسم نفسه.