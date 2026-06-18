كينتيه أهلاوي بـ7 مليون يورو

حسمت إدارة النادي الأهلي أولى صفقاتها الصيف الجاري، بعد أن وقّعت رسميًا مع الجامبي أبو بكر سيدي كينتيه، لاعب خط الدفاع في فريق ترومسو النرويجي الأول لكرة القدم، بعقد يمتد خمسة أعوام، وفقًا لما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قيمة الصفقة بلغت 7 ملايين يورو تُسدَّد على دفعات، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، ليصبح كينتيه أول المنضمين إلى صفوف الفريق الجداوي استعدادًا للموسم الجديد.

ويُعد كينتيه «19 عامًا» أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجامبية، إذ تدرج في الفئات السنية قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الأوروبي، عبر الدوري النرويجي الذي لعب فيه 11 مباراة الموسم الماضي.

كما مثّل اللاعب المنتخبات السنية في بلاده، وشارك في عدد من البطولات القارية والدولية، قبل أن ينجح الأهلي في الظفر بخدماته بعقد طويل الأمد.