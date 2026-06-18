«الفعاليات» ينظم ورشة التفاعل مع ذوي الإعاقة

نظم المركز الوطني للفعاليات بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المركز بالرياض، الأربعاء، ورشة عمل توعوية بعنوان «كيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك ضمن الشراكة بين الجانبين لتعزيز حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في الفعاليات، وتوفير تجارب أكثر شمولية وإتاحة لجميع فئات المجتمع.

وهدفت الورشة إلى توعية منسوبي المركز الوطني للفعاليات بكيفية التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال استعراض عدد من المفاهيم والموضوعات المرتبطة بحقوقهم وسبل تمكينهم، بما يسهم في تعزيز بيئات عمل أكثر استيعابًا لاحتياجاتهم.

وتضمنت الورشة التعريف بالتطور التشريعي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، وأهداف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة، ومفهومي الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول، وأهميتهما في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الخدمات والمرافق على قدم المساواة مع الآخرين.

كما تناولت الورشة القواعد العامة للتفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والممارسات المناسبة للتواصل معهم وفق فئات الإعاقة المختلفة، بما يعزز جودة التجربة المقدمة لهم، ويسهم في ترسيخ ثقافة الشمولية والاحترام المتبادل في بيئات العمل والفعاليات.

وتأتي هذه الورشة امتدادًا لجهود المركز الوطني للفعاليات في نشر الوعي بالممارسات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم، بما يسهم في تطوير تجربة المستفيدين وتهيئة بيئات أكثر ملاءمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي يشرف عليها المركز.

ويُعد المركز الوطني للفعاليات جهةً معنية بتطوير قطاع الفعاليات في السعودية، من خلال تمكين الجهات المنظمة، ورفع جودة التجارب، وتعزيز وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في توسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في الفعاليات ودعم نمو القطاع واستدامته.