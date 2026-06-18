كوكوريّا: ارتكبنا أخطاء.. وجاء وقت التعديل

أقر الإسباني مارك كوكوريّا، ظهير أيسر منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بوقوع لاعبي «لا روخا» في أخطاء خلال مواجهة الرأس الأخضر الماضية، مبديًا تطلعه إلى الظهور بصورة أفضل أمام السعودية، مساء الأحد المقبل، لحساب الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وفي تصريحات إعلامية، الخميس، قال اللاعب المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، عن لقاء الرأس الأخضر الماضي: «من الواضح أن الأمور لم تكن على ما يرام. جميعنا كنا نرغب بالفوز، وربما بدا الأمر أسهل مما كان عليه في الواقع» في إشارة ضمنية إلى عدم منحهم المنافس التقدير الكافي قبل اللقاء.

وأضاف: «ارتكبنا بعض الأخطاء، لم نكن دقيقين تمامًا، وضد تلك الفرق، عندما لا تبدأ بداية جيدة، يصبح كل شيء معقدًا».

وتابع: «افتقرنا إلى بعض الحيوية والأفكار، لأننا لا نرتكب عادةً الكثير من الأخطاء. لكن لا بأس، لدينا الوقت للتحسن والاستعداد جيدًا للمباراة المقبلة».

وأردف: «من الأفضل أن ما حدث في الرأس الأخضر قد حدث الآن، حتى نتمكن من التحسن تدريجيًا».

وحصل كل منتخب في المجموعة على نقطة واحدة، ويملك الأخضر والأوروجواي الأفضلية في الترتيب لانتهاء مباراتهما بالتعادل 1ـ1، بينما خيّمت السلبية على لقاء المنتخبين الآخرين.