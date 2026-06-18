18 يوما في الرياض وأبها تجهز النصر

رسمت إدارة شركة نادي النصر برنامجًا إعداديًا يمتد 18 يومًا داخل السعودية للفريق الأول لكرة القدم قبل السفر إلى البرتغال، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّنت المصادر ذاتها أن الفريق سيبدأ تحضيراته في الرياض من خلال معسكر داخلي يمتد تسعة أيام، قبل الانتقال إلى أبها لخوض المرحلة الثانية من الإعداد لمدة تسعة أيام أخرى، على أن يغادر بعدها إلى البرتغال لاستكمال البرنامج التحضيري الخارجي.

واتفقت إدارة النادي مع نظيرتها في ضمك على الاستفادة من مرافق النادي في أبها لاحتضان التدريبات اليومية خلال فترة المعسكر، مستفيدة من الأجواء المناخية المعتدلة التي تشتهر بها المنطقة خلال فصل الصيف.

وتُعد أبها إحدى أبرز الوجهات السياحية في السعودية خلال الموسم الصيفي، إذ تسجل درجات حرارة أقل من معظم المدن.

وبعد انتهاء المرحلتين الداخليتين في الرياض وأبها، يتجه النصر إلى البرتغال لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات، التي ينتظر أن تتضمن عددًا من المباريات التجريبية والبرامج الفنية الخاصة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي برنامج الإعداد الصيفي بالتزامن مع بداية حقبة فنية جديدة في القطب العاصمي، بعد إسدال الستار على فترة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

يذكر أن الأصفر اختتم الموسم بتتويجه بطلًا لدوري روشن السعودي، لكنَّه خسر نهائي دوري أبطال آسيا 2، ونهائي كأس السوبر السعودي، وخرج من دور الـ 16 لكأس الملك.