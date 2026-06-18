جنوب إفريقيا تفرض التعادل على التشيك

اكتفى المنتخبان التشيكي الأول لكرة القدم ونظيره الجنوب إفريقي بالتعادل 1-1 الخميس في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ما يصعّب مهمتهما في التأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وعلى ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، تقدّم المنتخب التشيكي عبر ميخال ساديليك في الدقيقة 6، وظل منتظرًا حتى قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي حين أدرك تيبوهو موكوينا التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 83.

ودخل المنتخبان المباراة على وقع خسارتيهما في الجولة الأولى التشيك أمام كوريا الجنوبية 1-2، وجنوب إفريقيا أمام المكسيك 0-2، وبالتالي كسبا نقطتهما الأولى قبل لقاء المنافسيَن الآخرَين في وقت لاحق الذي سيمنح الفائز بطاقة دور الـ32 وصدارة المجموعة.

وستلعب التشيك مباراتها الثالثة أمام المكسيك إحدى الدول المضيفة، فيما تلتقي جنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة في مسعاها إلى التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة.