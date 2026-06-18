أرضية الماء والصابون تختبر حراس الأخضر

استخدم الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أرضية مبللة بالماء والصابون لتحسين سرعة الاستجابة لدى حراس المرمى خلال تدريب «الأخضر»، الخميس، استعدادًا لمواجهة إسبانيا، الأحد المقبل، ضمن الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وخلال ربع الساعة الأولى من التدريب، المفتوحة أمام وسائل الإعلام، رصدت «الرياضية» مدرب الحراس يضع بساطًا أبيض اللون أمام منطقة الست ياردات، وغمره بمزيج من الماء والصابون.

وعمد إلى قذف الكرات باليد نحو السطح المبلل، ما يؤدي إلى تغير مسارها بصورة مفاجئة قبل وصولها إلى الحارس المتمركز خلفها، في تمرين يستهدف اختبار سرعة رد الفعل والقدرة على التعامل مع الكرات الخادعة.

وقبل بداية التدريب على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن الأمريكية، لاحظت «الرياضية» اجتماع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، باللاعبين لدقائق تقل عن الخمس، دون حضور أعضاء الجهاز الإداري.

وتضمنت فقرات التدريب تمارين إحماء واستحواذ على الكرة والجوانب التكتيكية المخصصة للمباراة، واختتمت بمناورة.

وسيجري الأخضر حصة تدريبية أخرى، الجمعة، ستكون مغلقة بالكامل أمام الجمهور ووسائل الإعلام، وبعدها سيغادر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا تأهبًا لمواجهة أبطال أوروبا.

وبدأ «الصقور» المشوار المونديالي بالتعادل 1ـ1 مع أوروجواي، فجر الثلاثاء الماضي، في أولى جولات المجموعة الثامنة.