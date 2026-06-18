الحزم يعسكر في تونس

استقر التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، على تنظيم المعسكر الخارجي للفريق في مدينة طبرقة التونسية، ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد.

وأعلن الحزم الخميس أنه سيدشن تحضيراته للموسم المقبل في الرس 4 يوليو المقبل، قبل التوجه إلى طبرقة في الـ 15 من الشهر ذاته، على أن يستمر المعسكر حتى 5 أغسطس.

وتقع طبرقة في أقصى الشمال الغربي التونسي على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد واحدة من أبرز المدن التي تستقطب الأندية العربية وشمال الإفريقية خلال فترة الصيف، بفضل أجوائها المعتدلة ومرافقها الرياضية والفندقية المتخصصة في استضافة المعسكرات الرياضية.

وأنهى الحزم الموسم الماضي في المركز التاسع ضمن دوري روشن السعودي برصيد 42 نقطة، جمعها من 11 انتصارًا و9 تعادلات و14 خسارة، فيما ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بعد خسارته أمام القادسية بنتيجة 1ـ3.