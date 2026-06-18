«الإيفواري» يتجاوز أزمة تأشيرة واهي

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم حصول إيلي واهي، مهاجم المنتخب الأول، على تأشيرة دخول إلى كندا لخوض مواجهة ألمانيا في كأس العالم السبت المقبل.

وكان الاتحاد أعلن أن اللاعب لم يمنح التصاريح اللازمة لدخول كندا مما يهدد مشاركته مع المنتخب في مباراته الثانية بالمونديال.

وأوضح الاتحاد في بيان نشره عبر منصة «إكس» أن واهي حصل الآن على التصاريح اللازمة لدخوله الأراضي الكندية، فيما لم يرد مسؤولو إدارة الهجرة في كندا على الفور للتعليق على الأمر.

وارتبط اسم واهي بتحقيق في شبهة فساد رياضي بمباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، إذ قالت السلطات المحلية إنه تم رصد أنماط مراهنات غير معتادة تتعلق ببطاقة صفراء نالها اللاعب في مباراة بالمسابقة المحلية أثناء مشاركته مع نيس الشهر الماضي.

ولم يرد اسم واهي كمتهم، كما لم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من اللاعب.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام في مرسيليا في تصريح صحافي إن لاعبًا في الدوري الفرنسي يبلغ من العمر 23 عامًا احتُجز يوم 29 مايو الماضي، في إطار تحقيق في شبهة احتيال منظم وفساد رياضي منظم وحيازة عائدات متحصلة من جرائم وغسل أموال.

من جانبه ذكر الاتحاد الإيفواري للعبة أن لديه ثقة كاملة في واهي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن، لم يتم إخطارهم رسميًا بأي إجراءات قانونية أو إدارية تتعلق باللاعب.

وفازت كوت ديفوار على الإكوادور 1-0 في مباراتها الأولى بالمجموعة الخامسة، بينما تخوض ألمانيا اللقاء بعد تغلبها على كوراساو 7-1.