إنتر يمدد عقد كيفو حتى 2028

وقّع الروماني كريستيان كيفو، مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي الأول لكرة القدم، الخميس، على تمديد عقده لمدة عام واحد حتى 2028، مع زيادة مقدرة في راتبه تقديرًا للموسم المميز الذي قاد فيه الـ«نيراتزوري» إلى ثنائية الدوري والكأس في أول موسم كامل له.

ورغم أن بيان النادي لم يشر إلى تفاصيل مالية عن العقد إلا أن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن كيفو، قلب الدفاع الدولي السابق للفريق من 2007-2014، حصل على زيادة في راتبه وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين يورو صافي سنويًا.

وتولى كيفو «45 عامًا» تدريب إنتر الصيف الماضي خلفًا لسيموني إنزاجي الذي انتقل إلى الهلال السعودي بعد خسارة نهائي دوري الأبطال بخماسية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وأثار تعيينه بعض الشكوك آنذاك، إذ إن تجربته السابقة الوحيدة على مستوى الفرق الأولى كانت قيادة بارما في 13 مباراة فقط بالدوري الإيطالي خلال الموسم السابق.

لكن كيفو، الذي سبق أن توّج بالثلاثية التاريخية عام 2010 «الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا»، فاق التوقعات بعدما قاد فريقه بسهولة إلى إحراز لقب الدوري والكأس بعد أن تغلب على لاتسيو في النهائي.

وسيحاول كيفو إحياء طموحات إنتر الأوروبية بعد خروج مخيب من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام الفريق النرويجي المتواضع بودو جليمت.

وكتب الموقع الرسمي للنادي: «تولى كيفو قيادة إنتر ميلان في 58 مباراة خلال موسم حافل بالتحديات والنجاحات، والذي أصبح لا يُنسى مع مرور الأشهر، وحقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز بلقب الدوري للمرة الـ 21، والكأس للمرة العاشرة. وكانت تلك الانتصارات ثمرة جهود فريق مميز بُني تحت قيادة المدرب الروماني، الذي نال أيضًا جائزة أفضل مدرب في الدوري».

وأضاف: «إنه مدربٌ بارعٌ في قراءة مجريات المباراة، وقائدٌ غرس في نفوس اللاعبين قيم شغف إنتر ميلان، وهو تقليدٌ حافظت عليه مجموعةٌ رفعت من شأن ألوان النيراتزوري على مرّ السنين» واستطرد: «كان هذا جزءًا أساسيًا من مسيرة إنتر، وعاملًا منح اللاعبين الثقة بالنفس ومكنهم من النهوض بعد كل خسارتين، وقوة دافعة تدفع الفريق نحو تحديات وأهداف جديدة من دوري أبطال أوروبا إلى لقب الدوري، مرورًا بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي».