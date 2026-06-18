بعد 22 يوما.. «7Dogs» يتجاوز 17 مليون دولار

استمر فيلم «7Dogs» بتحقيق نتائج لافتة في شباك التذاكر العربي، مع ارتفاع إجمالي إيراداته إلى 17.628.368 دولارًا ووصول عدد التذاكر المباعة إلى 2.257.413 تذكرة خلال 22 يومًا من عرضه، وذلك بالتزامن مع استعداد الفيلم لبدء مرحلة جديدة من انتشاره الدولي عبر مجموعة واسعة من الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا النمو المتواصل في الإيرادات ومبيعات التذاكر امتدادًا للزخم الذي يرافق الفيلم منذ انطلاقه، إذ يواصل جذب الجمهور في مختلف الأسواق العربية، مدعومًا بإنتاجه الضخم وحضوره النجومي، إلى جانب الاهتمام المتزايد الذي يحظى به مع اقتراب بدء عروضه الدولية في عدد من أبرز الوجهات السينمائية حول العالم.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في 22 دولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، والنمسا، وإيرلندا، واليونان، والدنمارك، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وبولندا، وتركيا، والصين، والهند، وباكستان، وأستراليا، ونيوزيلندا، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الفيلم بعد النجاح الذي حققه في المنطقة العربية.

ويُعد «7Dogs» من أكبر المشاريع السينمائية العربية، إذ جرى تصويره في مدينة الرياض ضمن إنتاج ضخم جمع نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي وجيانكارلو إسبوزيتو وسلمان خان وسانجاي دوت وناصر القصبي.

وتدور أحداث الفيلم حول منظمة إجرامية دولية غامضة تحمل اسم «7Dogs»، تضم شبكة من المجرمين من جنسيات مختلفة وتخطط لتنفيذ عمليات تتسم بالخطورة والتعقيد، في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة والإنتاج السينمائي واسع النطاق.

ويعكس الأداء الذي يحققه الفيلم حجم الإقبال الجماهيري على الأعمال العربية ذات الطابع العالمي، كما يؤكد تنامي قدرة الإنتاجات العربية الكبرى على الوصول إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها، بالتزامن مع توسع حضورها في الأسواق السينمائية الدولية.