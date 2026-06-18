العويس يشغل التلفزيون الإسباني

شكّلت جاهزية محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محور اهتمام وسائل الإعلام الإسبانية أثناء وجودها في ملعب «كيو 2» بمدينة أوستن الأمريكية، الخميس، لتغطية تدريبات «الأخضر» تحضيرًا لمواجهة «لا روخا».

وبحضور «الرياضية»، استفسر مراسل قناة التلفزيون الإسباني الرسمي «TVE» عن الحالة البدنية للعويس، بعدما تناقلت وسائل الإعلام نبأ اكتفاء الحارس بأداء تمارين استرجاعية خلال اليومين التاليين لمواجهة أوروجواي، فجر الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم 2026.

وجاء الاهتمام الإسباني بالعويس على خلفية أدائه في مباراة أوروجواي التي تصدى خلالها لتسع هجمات، مسجلًا الرقم الأفضل لحارس مرمى منذ بداية البطولة.

وردًا على تساؤلات الإعلاميين السعوديين، أفاد مراسل «TVE» بجاهزية لامين يامال ونيكو ويليامز، جناحي المنتخب الإسباني، وقدرتهما على خوض المباراة منذ البداية، متوقعًا أن يواجه «الأخضر» صعوبة في التعامل مع سرعتهما وتحركاتهما على طرفي الملعب.

ويحتضن ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا المباراة، مساء الأحد المقبل، ويديرها تحكيميًا البرازيلي رفائيل كلاوس.

وتعادل «الصقور» مع أوروجواي 1ـ1 في الجولة الأولى، بينما خيمت السلبية على مواجهة المنتخب الإسباني والرأس الأخضر.