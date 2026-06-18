34 مليونا تنقل مونيوس إلى ليفربول

دعم نادي ليفربول الإنجليزي صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالمهاجم فيكتور مونيوس من أوساسونا الإسباني مقابل صفقة قُدّرت قيمتها بـ34.5 مليون جنيه إسترليني.

وخضع مونيوس، الموجود حاليًا مع منتخب إسبانيا في كأس العالم، للفحص الطبي في مقرهم في تينيسي، ووافق على عقد يمتد لستة أعوام مع ليفربول.

وسيصبح اللاعب، البالغ 22 عامًا، أول صفقة لمواطنه أندوني إيراولا المدرب الجديد لليفربول الذي تولى المهمة خلفًا للهولندي أرنه سلوت.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الرسمي: «توصل نادي ليفربول إلى اتفاق للتعاقد مع فيكتور مونيوس من أوساسونا، وذلك رهنًا بالحصول على تصريح عمل والموافقة الدولية».

وكان نيوكاسل الإنجليزي في مفاوضات متقدمة لضم مونيوس بعد رحيل الجناح أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني، كما أُفيد باهتمام كل من مانشستر يونايتد وباير ليفركوزن الألماني بخدماته.

وتخرج مونيوس من أكاديمية «لا ماسيا» التابعة لبرشلونة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد حيث خاض مباراتين فقط، ثم انضم إلى أوساسونا في يوليو 2025، وسجل له سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 36 مباراة الموسم الماضي.

ويجيد مونيوس اللعب على الجناحين، وسيساعد إيراولا في تعويض الفراغ الكبير الذي سيخلّفه رحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخاض اللاعب مباراتين دوليتين مع إسبانيا منذ ظهوره الأول في مارس، على أن يلتحق بزملائه الجدد في وقت لاحق من الصيف بعد انتهاء كأس العالم.

ويُعتقد أن ليفربول مهتم أيضًا بالإيفواري الدولي يان ديوماندي مهاجم لايبزيج الألماني الذي يشارك مع «الفيلة» في كأس العالم.

وكان المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه وافق سابقًا على الانضمام إلى ليفربول قادمًا من رين في يوليو ضمن صفقة تم التفاوض عليها في وقت سابق من العام الجاري.