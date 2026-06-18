فان هيكه يعزز دفاع توتنام

عزز نادي توتنام الإنجليزي دفاع فريقه الأول بخدمات الهولندي الدولي يان بول فان هيكه، قادمًا من برايتون بعقد طويل الأمد، في إطار عملية إعادة البناء تحت قيادة المدرب الجديد الإيطالي روبرتو دي زيربي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن يان بول فان هيكه «26 عامًا» سيصل إلى شمال لندن مقابل 52 مليون جنيه، ليلتقي مجددًا بمدربه السابق في برايتون.

وكان فان هيكه، الذي شارك في 13 مباراة دولية، خاض أول مباراة له في كأس العالم في تعادل هولندا 2ـ2 مع اليابان، الإثنين الماضي.

وقال دي زيربي: «إنه مدافع قوي وذكي، يتحلى بالشجاعة في الاستحواذ على الكرة ويلعب بشخصية مميزة.. هذه صفات مهمة للطريقة التي أريد أن يتشكل بها فريقنا».

وقال فان هيكه في بيان: «إنه لشرف عظيم أن أصبح لاعبًا في توتنام، وعندما تنضم إلى نادٍ كبير كهذا، فإن ذلك يمثل حلمََا يتحقق».

ويعمل توتنام على إعادة بناء تشكيلته بعد موسم مروع كاد أن ينتهي بهبوطه، إذ احتل المركز الـ 17، متقدمًا بفارق نقطتين فقط عن منافسه اللندني وست هام يونايتد الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونتشيب».

واستقدم ليفربول بالفعل قائد منتخب إسكتلندا آندي روبرتسون، الذي انتهى عقده مع ليفربول، والمدافع الأرجنتيني ماركو سينيسي من بورنموث، في صفقة انتقال مجانية أيضًا.