أمام كندا.. قطر في مهمة مفصلية

يسعى المنتخب القطري الأول لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أخرى بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك حينما يلتقي بالمضيف منتخب كندا على ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر.

ويلتقي العنابي مع كندا في مواجهة قد تكون مفصلية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، بعدما انتهت مباراتا الجولة الافتتاحية بالتعادل، لتبقى حسابات التأهل مفتوحة على مصراعيها أمام المنتخبات الأربعة.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع تعادلًا ثمينًا أمام سويسرا بنتيجة 1ـ1 في الوقت القاتل، عندما شارك المدافع بوعلام خوخي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لينقذ «العنابي» من الخسارة وهو الهدف الذي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فيما بعد احتسابه هدفًا عكسيًا من لاعب سويسرا.

وفي المقابل، خرج المنتخب الكندي بنقطة من مباراته الأولى أمام البوسنة والهرسك بعد تعادل إيجابي 1ـ1، في لقاء أكد خلاله المنتخب المضيف امتلاكه قدرات هجومية كبيرة وسرعات عالية في الثلث الأخير من الملعب، لكنه أظهر أيضًا بعض الثغرات الدفاعية التي كلفته فقدان نقطتين ثمينتين.

وتكتسب المباراة أهمية استثنائية لأن الفائز بها سيضع قدمًا في الدور التالي قبل الجولة الأخيرة، بينما قد يجد الخاسر نفسه مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثالثة وانتظار نتائج المنافسين.

أما التعادل فسيؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة مع استمرار التشابك الكامل في ترتيب المجموعة.