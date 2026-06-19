الفحوصات تؤكد إصابة الصانبي

ثبتت إصابة عبد الرحمن الصانبي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في العضلة الخلفية للفخذ.

وأفاد المنتخب، الخميس، عبر بيان، بخضوع الحارس إلى فحوصات طبية أظهرت معاناته من الإصابة، ليبدأ برنامجًا علاجيًا تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان الصانبي شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ خلال الحصة التدريبية السابقة قبل إثبات الفحوصات إصابته.

في المقابل، شارك محمد العويس، حارس المرمى الأساسي، في التدريبات الجماعية بعد اكتفائه بأداء تمارين استرجاعية خلال اليومين الماضيين.

وتضم قائمة الأخضر المونديالية الحراس الثلاثة محمد العويس ونواف العقيدي وأحمد الكسار، فيما يحضر الصانبي وعبد القدوس عطية تحسبًا لإصابة أيًا من زملائهم.

وتجيز لوائح كأس العالم استبدال حارس المرمى في أي وقت خلال البطولة إذا تعرّض لإصابة تمنعه من استكمالها.

وبعد التعادل 1ـ1 مع أوروجواي، الثلاثاء الماضي، يستعد الأخضر لمواجهة إسبانيا، الأحد المقبل، في الجولة الثانية من ثامن مجموعات كأس العالم.