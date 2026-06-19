برباعية البوسنة.. سويسرا تلامس الـ32

اقترب المنتخب السويسري الأول لكرة القدم من ضمان تأهله إلى دور الـ 32 في نهائيات كأس العالم 2026 بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوزه الكبير على البوسنة والهرسك المنقوصة 4-1 الخميس على ملعب «لوس أنجليس ستاديوم» في لوس أنجليس ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويدين فريق المدرب مورات ياكين بفوزه إلى أهداف البديلين يوهان مانزامبي «74 و90» وروبن فارجاس «84» والقائد جرانيت تشاكا «90+7 من ركلة جزاء»، فيما سجّل للبوسنيين البديل إرمين مهميتش «90+3».

ورفع السويسريون رصيدهم إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضًا كندا وقطر.