المكسيك وكوريا الجنوبية في صراع العبور

تسعى كل من المكسيك التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا، وكوريا الجنوبية إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 عندما تلتقيان الخميس في جوادالاخارا، مع إدراكهما أن الفوز سيضمن لأي منهما العبور عن المجموعة الأولى وصدارتها بعد تعادل التشيك وجنوب إفريقيا 1-1.

يدخل المنتخبان هذه المباراة على «استاديو أكرون» بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية الأسبوع الماضي على جنوب إفريقيا والتشيك تواليًا.

ويعني النظام الموسع للبطولة، بمشاركة 48 منتخبًا، ما فتح الباب أمام أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث لتجاوز دور المجموعات، أن الفوز سيضمن تأهل المكسيك أو كوريا الجنوبية.

وفي الجولة الافتتاحية، تجاوزت المكسيك بسهولة منتخب جنوب إفريقيا الضعيف في مباراتها الأولى الأسبوع الماضي، لكنها تستعد لاختبار أصعب أمام منتخب كوري جنوبي متمرس.

وشهدت الاستعدادات لمباراة الخميس حدثًا جدليًا، بعد رصد طائرة مسيّرة مجهولة فوق ملعب تدريب كوريا الجنوبية، الثلاثاء.