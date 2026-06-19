برسالة صوتية.. فرهاد يودع دائرة التحكيم

ودّع الأوزبكي فرهاد عبد الله، مدير دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، زملاءه عبر رسالة صوتية، في خطوة فُهمت على أنها نهاية مشواره مع اتحاد الكرة، وذلك وفق ما نشره حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس»، الخميس، نقلًا عن مصادره الخاصة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فرهاد سلّم الاتحاد السعودي تقريرًا فنيًا مفصلًا عن الحكام العاملين في المسابقات المحلية، تضمن تقييمات شاملة وملاحظات فنية خاصة بكل حكم.

وتولى فرهاد إدارة دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي مطلع يوليو 2021 خلفًا للسويسري مانويل نافارو، وقاد خلال الأعوام الأربعة الماضية عددًا من مشاريع التطوير الخاصة بالتحكيم السعودي، سواء على مستوى الحكام أو حكام تقنية الفيديو المساعد «VAR».

ويُعد فرهاد أحد أبرز المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وشارك على مدار الأعوام الماضية في تقديم العديد من الدورات الفنية المتعلقة بقوانين اللعبة وتقنية حكم الفيديو المساعد، كما أسهم في إعداد وتأهيل عدد من الحكام الآسيويين العاملين في بطولات القارة.