مصادرة 50 مسيرة من مناطق المونديال

كشف ماركوين مولين، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، الخميس عن مصادرة الوكالات الاتحادية الأمنية في الولايات المتحدة أكثر من 50 طائرة مسيرة بالقرب من مواقع كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاق البطولة الأسبوع الماضي.

وفي كانساس سيتي، اعترض فريق مشترك من السلطات الاتحادية والمحلية لمكافحة الطائرات المسيرة ثماني درونات الأربعاء خلال فعاليات مونديالية جرت في ملعب «كانساس سيتي» ومهرجان مشجعي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وحظرت إدارة الطيران الاتحادية تحليق مسيرات أعلى ملاعب تجرى فيها مباريات البطولة وفعاليات المشجعين المرتبطة بها في جميع أنحاء الولايات المتحدة لتعزيز الإجراءات الأمنية.