جوستو: عقليتي ترفض مقاعد البدلاء

يعتزم مالو جوستو، مدافع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، المنافسة بشدة للعب في كأس العالم، على الرغم من اعترافه بأن جول كوندي هو الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن بالنسبة للمدرب ديدييه ديشامب.

وعلى الرغم من التسلسل الهرمي الراسخ في المنتخب الفرنسي، فإن الأداء الباهت في الشوط الأول خلال الفوز 3-1 على السنغال ربما يكون قد أعطى أملًا للاعبين الذين لم يعتادوا المشاركة في التشكيلة الأساسية.

وقال جوستو «11 مباراة دولية» في مؤتمر صحافي الخميس: «نعلم أن تشكيلتنا جيدة جدًا وأن المنافسة مهمة، وأعلم أن كوندي أساسي، لكني جئت إلى هنا للعب. المدرب هو من يتخذ قراراته. سأكون جاهزًا مهما حدث، وسأبذل قصارى جهدي من أجل القميص كلما نزلت إلى الملعب».

وقال مدافع تشيلسي إنه لم يناقش دوره بعد مع ديشامب، لكنه أكد أن تركيزه ينصب على أن يكون مستعدًا عندما يحين دوره.

وأضاف اللاعب، البالغ 23 عامًا أن مجرد اختياره ضمن تشكيلة كأس العالم لا يكفيه: «عقليتي هي أنني ضمن التشكيلة وأن ألعب. هذه هي المنافسات التي تحفزني».

وتلتقي فرنسا، التي تغلبت في مباراتها الأولى أمام السنغال 3-1، مع العراق في فيلادلفيا ضمن المجموعة التاسعة الإثنين المقبل.