بطولة برلين.. ألكسندرا تقصي إلينيا

تعثرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثانية عالميًا في كرة التنس، من جديد في ​إطار استعداداتها لبطولة ويمبلدون للتنس، بعد هزيمتها 7-5 و6-4 من الفلبينية ألكسندرا إيالا في دور 16 لبطولة برلين المفتوحة في دور 16 لبطولة برلين المفتوحة الخميس.

وكانت أيلينا، والمتوجة ببطولة أستراليا ‌المفتوحة 2026 والتي ​تتطلع ‌للفوز بلقبها ⁠الثاني ​في ويمبلدون في ⁠وقت لاحق من يونيو الجاري، خسرت أمام كاتي بولتر في دور الثمانية لبطولة كوينز الأسبوع الماضي.

ودخلت إلكسندرا ، المصنفة 35 عالميًا، المباراة ⁠سعيًا للثأر من خسارتها في ‌بطولة روما خلال ​مايو ‌الماضي، إذ اعتمدت على توجيه ضربات ‌في زوايا ضيقة بجميع أنحاء الملعب لم تتمكن المصنفة الثانية من اللحاق بها.

وحسمت صاحبة الـ21 عامًا ‌الفوز بضربة أمامية عابرة للملعب أخطأت إيلينيا في تقديرها.

وقالت إلكسندرا ⁠بعد تحقيق فوزها الخامس على لاعبة من المصنفات العشر الأوائل «أشعر ببعض الذهول حاليًا، وأعتقد أنني ما زلت أرتجف، كنت أرتجف عند نقطة حسم المباراة».

وأضافت: «بعد الفوز اتصلت بوالدي، لا أعلم ماذا أقول لقد صرخنا فحسب، وكانت والدتي ​تفعل ​ذلك أيضًا، أنا سعيدة للغاية».