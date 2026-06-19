هولندا تخسر تيمبر أمام السويد

استبعد المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، الخميس، لاعب الوسط كوينتن تيمبر عن مواجهة السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة من كأس العالم بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

وأكد مسؤولو المنتخب أن تيمبر «25 عامًا»، تعرض لارتجاج خفيف في المخ إثر احتكاك وقع خلال تدريبات الخميس. وفحص الطاقم الطبي اللاعب فور وقوع الحادث وقرر أنه لن يكون جاهزًا للعب المباراة المقررة الجمعة على ملعب هيوستن بتكساس.

وقال تيون كوبمينرز لاعب وسط منتخب «الطواحين» في تصريحات صحافية: «في اللحظة التي حصل فيها كوينتن على الكرة، ركضت إلى العمق. أراد أن يمررها لي، ثم وقع الحادث. لم يكن اصطدامًا شديدًا للغاية، حسب ما فهمت، لكن عليك توخي الحذر».

وكان تيمبر، شارك بديلًا أمام اليابان «2ـ2» في مستهل مشوار هولندا المونديال. وكان شقيقه التوأم، يورين، مدافع أرسنال الإنجليزي اضطر بالفعل إلى الغياب عن البطولة بسبب إصابة في الفخذ، قبل وقت قصير من مواجهة أوزبكستان تجريبيًا في نيويورك.