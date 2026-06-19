المهنا: السعودية وجهة سياحية عالمية ومركز ربط جوي رئيسي

توقع بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، نموًا في الطلب على السفر خلال موسم الصيف الحالي على المستويين الداخلي والدولي، مدعومًا بتحسن الأوضاع الإقليمية واستقرار حركة الملاحة الجوية، إلى جانب الطلب الموسمي المرتفع على السفر والسياحة، بحسب تصريحات صحافية.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس: «نتطلّع إلى موسم صيفي نشط، إذ إن تحسّن البيئة التشغيلية في المنطقة من شأنه أن يدعم حركة السفر ويتيح خيارات أوسع أمام المسافرين نحو الوجهات الداخلية والدولية على حدٍّ سواء».

وأكد المهنا أن طيران ناس مستعد لتلبية الطلب المتوقع من خلال تعزيز السعة المقعدية على عدد من الوجهات الرئيسية وتشغيل وجهات صيفية جديدة، بما يواكب النمو المتزايد في حركة السفر من وإلى السعودية، ويعزز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية ومركز ربط جوي رئيسي، الأمر الذي يدعم نمو قطاع الطيران ويعزز الطلب على السفر خلال الفترة المقبلة.