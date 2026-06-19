يتقدمهم ثيو.. 4 يغيبون عن تدريب فرنسا

غاب وليام ساليبا، دايو أوباميكانو، ثيو هيرنانديز ومالو جوتسو رباعي منتخب فرنسا الأول لكرة القدم عن مران «الديوك» الخميس بهدف إراحتهم، وفق ما أعلن الجهاز الفني قبل مواجهة العراق في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح الجهاز الفني أن ساليبا وأوباميكانو وهيرنانديز خضعوا لـ«تمارين استشفاء داخل القاعة».

ويعاني ساليبا، مدافع أرسنال الإنجليزي، من آلام في الظهر واستفاد من برنامج تدريبي خاص منذ بداية معسكر وصيف بطل العالم، علمًا أنه قدم أداءً جيدًا في المباراة الأولى لفرنسا في المونديال الثلاثاء أمام السنغال «3-1».

أما جوستو، مدافع تشيلسي الإنجليزي، الذي تعرض لإصابة في القدم في نهاية حصة الأربعاء، «بقي يتلقى العلاج» وفق الطاقم الفني.

وأكّد المدافع أن حالته البدنية مطمئنة بعد تعرضه لكدمة في قدمه اليمنى خلال التدريب الأربعاء.

وقال في مؤتمر صحافي الخميس: «كل شيء على ما يرام، تعرضت فقط لتدخل بسيط من لوكاس (دينيي). سأخضع للعلاج اليوم. لديّ مجرد كدمة صغيرة، ومن المفترض أن يكون كل شيء بخير».

ولم يُخفِ اللاعب السابق لليون الذي يُعد بديلًا لجول كونديه، طموحه في قلب المعادلة في مركز الظهير الأيمن حيث يتنافسان.

وأضاف «هناك منافسة في جميع المراكز، وهذا أمر مهم. لدينا مجموعة ذات جودة عالية جدًا. أعلم أن جول يبدأ أساسيًا. أنا هنا أيضًا للعب، وقد جئت من أجل ذلك. المدرب سيتخذ قراراته. سأكون جاهزًا وسأبذل كل ما لديّ من أجل القميص بمجرد دخولي أرض الملعب».

وبعد الفوز على السنغال 3-1 الثلاثاء في الجولة الأولى، سيواجه «الزرق» منتخب العراق الإثنين في فيلادلفيا ضمن المجموعة التاسعة التي تضم النرويج أيضًا.