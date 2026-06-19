العويس يستطيع إنقاذ سفينة «تايتانيك» من الغرق

ما أروع كأس العالم وما أجمل أجوائها، تأخذنا بعيدًا عن همومنا اليومية وتغير أسلوب حياتنا وتفكيرنا وتعزلنا عن كل ما ينغص علينا حياتنا، حتى من غضبنا عليه قبل كأس العالم لم نعد نتذكر أسباب الزعل، وبادرناه بالسلام والأحضان.

لم نتوقع أن نشاهد أجمل انطلاقات كأس العالم على الاطلاق، مباريات رائعة وملاعب ممتلئة وأهداف تروي ظمأ كل عاشق لكرة القدم.

لم نتوقع أن يسجل ميسي «هاتريك» في المباراة الافتتاحية ويعتلي صدارة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم، لم نتوقع أن يتغير مبابي في كأس العالم ويحرز هدفين ويطارد ميسي وكلوزة.

لم نتوقع أن يخيب كريستيانو الآمال ويخرج بتعادل مع بلد يعود لكأس العالم بعد أكثر من 50 عامًا، لم نتوقع أن يخرج سالم دون هدف في مباراة الافتتاح بعد هدف التاريخ في الأرجنتين في نسخة 2022.

أحداث كثيرة في أول جولة ونتوقع المزيد من الإبداع والإخفاق والمفاجآت، ومزيد من الدموع والأهازيج واللحظات المجنونة التي ستبقى خالدة في ذاكرتنا، فكأس العالم يوجد في الصفحة الأولى لذاكرة كل محب لكرة القدم.

أتوقع أن يبدع كريستيانو في المباريات القادمة ويسجل، وأتوقع أن يفرحنا سالم بهدف أو هدفين في المباريات القادمة ويساعد المنتخب في التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ الأخضر. وأتوقع أن يواصل ميسي مسلسل الأهداف والدموع.

أعجبني العويس كثيرًا في المباراة الأولى بتسع تصديات خارقة جعلت الإعلام العالمي يصفه بـ «سوبر مان» و«سبايدر مان»، أما أجمل ما سمعته عن العويس فهو أنه يستطيع إنقاذ سفينة «تايتانيك» من الغرق.

أعرف أن هناك من يملك نظرة سلبية عن أمريكا أو كندا أو سبب له الأكل المكسيكي مغصًا جعله يراهن على فشل كأس العالم قبل أن تبدأ، ولكن ما شاهدناه حتى الآن نجاح باهر ضرب كل الأحكام المسبقة على رأسها.