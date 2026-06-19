هالاند يستكشف معالم نيويورك

تخفّى المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاستكشاف معالم نيويورك برفقة زوجته خلال استراحة مستحقة من كأس العالم لكرة القدم الخميس، بعد أن سجل هدفين في شباك العراق.

واعتمر نجم مانشستر سيتي الإنجليزي «25 عامًا» قبعة «بيسبول» فاتحة اللون ونظارات شمسية داكنة، ونشر صورًا له مع في تايمز سكوير وخارج مطعم «كاتز ديلي» الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين بدا أن سكان نيويورك لم يدركوا أن أحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم كان بينهم.

وكتب هالاند على «سناب شات»: «لأكون صادقًا، إخفاء شعري يساعد»، في إشارة إلى خصلات شعره الأشقر الطويلة الشهيرة التي عادة ما يربطها في شكل عقدة أثناء اللعب.

وسجل هالاند هدفين في فوز النرويج الساحق 4-1 على العراق في مباراتها الأولى بكأس العالم منذ 28 عامًا، وحصل بعدها على يومين من الراحة قبل مواجهة السنغال، التي استهلت مشوارها في المجموعة التاسعة بالخسارة 1ـ3 أمام فرنسا.

وتلتقي النرويج والسنغال على ملعب نيويورك ـ نيوجيرسي يوم 22 يونيو الجاري، وقال مدرب المنتخب ستوله سولباكن إنه سعيد للغاية بمنح لاعبيه بضعة أيام للراحة والاسترخاء مع الأصدقاء والعائلة.