وهبي: البايرن لا يشتت ذهن صيباري

شدد محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، أن مهاجمه إسماعيل صيباري لا يزال يركّز بالكامل على كأس العالم، وسط تقارير تفيد باقترابه من إتمام انتقال ضخم إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ويصطدم «أسود الأطلس» بإسكتلندا في المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة على ملعب «جيليت» في فوكسبورو الجمعة. ومنح صيباري «25 عامًا» التقدم للمغرب في مباراته الأولى ضد البرازيل «1-1» السبت.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي الخميس: «نحن لا نقرر توقيت ذلك بالطبع، لكنه لم يصبح رسميًا بعد.. نحن فخورون جدًا عندما يتمكن اللاعبون المغاربة من اللعب لأندية كبيرة مثل بايرن ميونيخ».

وُلد صيباري في إسبانيا ونشأ في بلجيكا، ويأتي بعد موسم سجل خلاله 19 هدفًا في جميع المسابقات مع أيندهوفن الهولندي، ساهم خلالها في تتويجه بلقب الدوري. وأفادت مصادر عدة أن بايرن توصل إلى اتفاق للتعاقد مع صيباري بانتظار خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح وهبي: «اللاعب هادئ جدًا حيال كل ما يدور حوله، ولا أعتقد أن بايرن كان عدوانيًا للغاية في تواصله. هو يركّز على اللعب للمغرب».

وأشار إلى أنه من بروكسل ويملك علاقة جيدة مع مدرب بايرن البلجيكي فانسان كومباني: «أنا محظوظ لأنني أعرفه جيدًا. أعتقد أنه يدرك أن الأولوية الآن هي للمغرب، لكننا سنكون فخورين جدًا عندما يتم الأمر، ونريد أفضل اللاعبين المغاربة في أفضل الأندية».

ولعب صيباري عادة كصانع ألعاب هجومي، لكنه بدأ كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على الجناح الأيسر، ومنذ تعيين وهبي في مارس تم استخدامه في مركز المهاجم الصريح مع منتخب بلاده.

وقال عنه مدرب إسكتلندا ستيف كلارك: «إنه سريع وقوي، وقد أظهر أمام البرازيل أنه يعرف كيف يُنهي الهجمات».