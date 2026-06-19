نيويورك تشاهد مباريات المونديال مجانا

تخطط مدينة نيويورك لعرض مباريات كأس العالم لكرة القدم عبر مئات الأكشاك المنتشرة في الأحياء الخمسة، عبر شاشات كبيرة، في إطار خطط عمدتها زهران ممداني الذي يريد جعل الرياضة متاحة أكثر أمام الجماهير العادية، بحسب برنامجه الانتخابي.

وستبث مجموعة مختارة من المباريات على شاشات «لينك نيويورك» الرقمية مقاس 55 بوصة، والمنتشرة في زاويا الشوارع في جميع أنحاء المدينة، والتي عادة ما تعرض إعلانات تجارية أو إعلانات خدمة عامة.

وتفاوض ممداني في وقت سابق مع رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لعرض مباراتين من سلسلة النهائي هذا الشهر على الشاشات، في خطوة تهدف إلى تمكين سكان نيويورك الذين لا يستطيعون الوصول إلى البث التلفزيوني أو خدمات البث المباشر من مشاهدة فريقهم المفضل «نيويورك نيكس»، وهو ينهي فترة غيابه عن اللقب التي دامت 53 عامََا.

وقال ممداني في تصريح صحافي الخميس: «مهما كانت البنية التحتية التي لدينا، يجب أن نستخدمها لتسهيل المشاركة في اللعبة».

وأضاف: «سنبث بعض المباريات لمئات الأكشاك في جميع أنحاء الأحياء الخمسة. وستكون هذه فرصة لسكان نيويورك للانغماس في أجواء كأس العالم، تمامًا كما انغمسنا جميعًا في مسيرة نيكس المذهلة».

وكانت صحيفة «بوليتيكو» ذكرت سابقًا أن خطط بث المباريات كانت جارية بهدوء. وأصبحت مباريات كأس العالم أغلى من أي وقت مضى، حيث تستضيف الولايات المتحدة البطولة بالاشتراك مع كندا والمكسيك.

وأدى نظام التسعير الديناميكي للتذاكر إلى جعل حضور المباريات بعيد المنال للعديد من المشجعين، بعد أن اقترب سعر أدنى تذكرة لحضور المباريات في نيويورك نيوجيرسي وميامي من 1000 دولار قبل انطلاق البطولة.

وعمل ممداني مع اللجنة المنظمة للبطولة في نيويورك ونيوجيرسي لتأمين 1000 تذكرة بأسعار معقولة لسكان نيويورك لحضور البطولة، بسعر 50 دولارًا للواحدة، مع توفير نقل مجاني ذهابًا وإيابًا بالحافلة.

وقال ممداني، الذي احتفل بفوز «نيويورك نيكس» في موكب بوسط مانهاتن الخميس: «إذا سمحنا بأن تصبح الرياضة سلعة فاخرة، فإننا سنسمح لها أيضًا بأن تنفصل عن جذورها كتعبير عن الطبقة العاملة».

وأضاف: «حان الوقت لضمان عدم إهمال أي من سكان نيويورك عندما نتحدث عن الرياضة، وينبغي أن نتحدث عنها في نفس السياق الذي نتحدث فيه عن الأمور التي يبني الناس حياتهم حولها».