الخارجية الأمريكية تحقق حلم حارس الرأس الأخضر

حصلت والدة فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لتتمكن من الوقوف خلف ابنها في الظهور الأول للبلد الإفريقي الصغير في كأس العالم.

وأصبح الحارس، البالغ عمره 40 عامًا، أحد النجوم في البطولة بعدما تألق في الدفاع عن مرماه في التعادل السلبي مع إسبانيا، بطلة أوروبا مرتين، في أتالانتا.

لكن اللاعب انخرط في البكاء بعد المباراة، لأن جديه اللذين ربياه توفيا، ولم تتمكن والدته، آنا كانديدا إيفورا، من مشاهدة أدائه البطولي من المدرجات بسبب تكاليف الحصول على التأشيرة.

وتدخلت وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن انتشرت تعليقاته المؤثرة بعد المباراة على نطاق واسع، وأكدت الثلاثاء أن إيفورا حصلت على تأشيرة دخول.

ويلعب المنتخب مباراته الثانية بكأس العالم الإثنين، وستكون إيفورا، التي تتجه حاليًا إلى الولايات المتحدة قادمة من برايا، عاصمة الرأس الأخضر، حاضرة في مدرجات ملعب ميامي.

وقال فوزينيا للصحافيين في معسكر تدريب الفريق: «هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي لأن جميع أفراد عائلتي يدعمونني دائمًا في كل شيء».

وأضاف: «وجودها هنا، بالنسبة لي، أمر مميز. والدي هنا أيضًا، وأخي، لذا أنا سعيد جدًا. أتمنى لو كان بإمكاني إحضار المزيد، ربما إخوتي وأخواتي وأبناء إخوتي وأخواتي، لكنني أعتقد أن ذلك أحيانًا ما يكون صعبًا».

وكانت الرأس الأخضر بين عشرات الدول التي كان على مواطنيها دفع نحو 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب الشاملة على الهجرة لكن هذا الشرط ألغي لاحقًا بالنسبة لحاملي تذاكر كأس العالم.

وبمساعدة بسيطة من محطة تلفزيونية برازيلية، ساهم أداء فوزينيا في أتالانتا إلى زيادة عدد متابعيه على إنستجرام من 50 ألفًا قبل مباراة الثلاثاء إلى 13.7 مليون الخميس.