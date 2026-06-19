أمام كوريا.. كينيونيس يقود المكسيك

يقود المكسيكي جوليان كينيونيس، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، خط هجوم منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، فجر الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في كأس العالم 2026.

ويعوّل المنتخب المكسيكي على كينيونيس لمواصلة حضوره المؤثر بعد أن كان أحد أبرز عناصر الفريق خلال مواجهة الافتتاح أمام جنوب إفريقيا، التي انتهت بفوز المكسيك 2ـ0 على ملعب أزتيكا.

ويخوض كينيونيس البطولة العالمية الأولى له بقميص المنتخب المكسيكي بعد حصوله على الجنسية وتمثيل «إل تري» دوليًا، عقب أعوام من التألق في الدوري المكسيكي، إذ توج بلقب الدوري مع أطلس مرتين متتاليتين قبل أن يحقق البطولة أيضًا مع كلوب أميركا.

وكتب المهاجم المولود في كولومبيا اسمه في تاريخ الكرة المكسيكية عندما أصبح أحد أبرز اللاعبين المجنسين الذين فرضوا حضورهم في المنتخب خلال الأعوام الأخيرة، مستفيدًا من سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وخلال الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، شارك كينيونيس أساسيًا وسجل الهدف الافتتاحي في المواجهة.