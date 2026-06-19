كندا تهز «العنابي» بالخسارة الأقسى

تكبد المنتخب القطري الأول لكرة القدم خسارة ثقيلة أمام كندا 0ـ6 في ظهوره الثاني في مونديال 2026، فجر الجمعة في ملعب بي سي بليس في فانكوفر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وحملت سداسية أبناء الأرض توقيع كل من كايل لارين «16» وجوناثان «29 و45+3 و90+2» والبديلان نايثين صليبا 64 ومحمد مناعي 75 ليتكبد «العنابي» الخسارة الأكبر خلال مشاركته في كأس العالم.

واعتلت كندا صدارة المجموعة الثانية بعد أربع نقاط، متقدمة بفارق الأهداف عن الفائزين السويسريين على البوسنة والهرسك 4ـ1 في وقت سابق، فاقترب المنتخبان بشكل كبير من خطف بطاقتي التأهل للأمام، والبوسنة الثالثة وقطر الرابعة بنقطة واحدة.

وأكمل القطريون المباراة بتسعة اللاعبين بعد طرد همام الأمين 33 وعاصم مادبو 51 بالبطاقة الحمراء.

وبات لزامًا على المنتخب القطري الانتصار بعدد كبير من الأهداف إذا أراد العبور إلى الأدوار الإقصائية ولو من باب أفضل الثوالث.

ويختتم ​المنتخب الكندي دور المجموعات ​بمواجهة سويسرا في 24 يونيو الجاري في فانكوفر بينما تلعب قطر مع البوسنة والهرسك في سياتل في اليوم ذاته.