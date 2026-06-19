ليلة قاسية

عاش المنتخب القطري الأول لكرة القدم ليلة قاسية بعد خسارته 0ـ6 أمام كندا ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العالم، لتظهر علامات الحزن والحسرة على اللاعبين عقب المباراة، الجمعة. (وكالات)