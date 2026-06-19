زلاتكو: طوال القامة خذلوني أمام الإنجليز

اعترف زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، بأن أداءَهم الدفاعي في الكرات الثابتة خلال الخسارة 2ـ4 أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الـ 12 بكأس العالم 2026 كان الأسوأ منذ توليه المسؤولية على الرغم من استعداداته للتعامل مع هذا التهديد بلاعبين طوال القامة.

وسجل الإنجليزي هاري كين هدفين في الشوط الأول في المباراة التي جرت الأربعاء، وجاء الأول من ركلة جزاءٍ بعد أن ارتكب لوكا مودريتش خطأ على نوني مادويكي أثناء محاولته إبعاد ركلةٍ ركنيةٍ، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في غياب الرقابة الدفاعية من ركلةٍ ركنيةٍ أخرى.

وقال داليتش للصحافيين في مؤتمرٍ صحافي، الخميس، قبل مواجهة بنما في تورونتو، الثلاثاء: «كنا نعلم كل ما سيحدث، وعملنا على ذلك. لا أذكر أننا كنا نملك هذا العدد الكبير من اللاعبين طوال القامة، لكنَّنا لم ندافع أبدًا خلال حقبتي هنا بهذا السوء في الكرات الثابتة. في الشوط الأول، لم يصنعوا كثيرًا من الفرص من اللعب المفتوح باستثناء بعض المواقف التي صنعها مادويكي».

وأضاف: «كل شيءٍ جاء من الكرات الثابتة. من أصل ثماني ركلاتٍ ركنيةٍ حصلوا على ست فرصٍ واضحةٍ على الرغم من مقاطع الفيديو، وتوضيح مواقع ركلاتهم الركنية وكراتهم الثابتة».

وردَّت كرواتيا بشكلٍ إيجابي على هدفي كين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل، لكنَّ جهودها ذهبت سدى عندما أعاد جود بلينجهام إنجلترا إلى الصدارة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وقال داليتش: «الهدف الثالث قضى على آمالنا. بعد ذلك لم نتمكَّن من فعل أي شيءٍ، حتى إننا حاولنا تغيير طريقة اللعب، لكن كان من الصعب العودة في النتيجة. خسرنا أمام منافسٍ أسرع وأكثر شراسةً وأفضل منا».

وعادةً ما يعتمد داليتش، الذي يتولَّى المسؤولية منذ عام 2017، على خط دفاعٍ مكوَّنٍ من أربعة لاعبين، لكنَّه اختار التغيير إلى ثلاثةٍ في الخلف ضد إنجلترا على غرار ما فعله في المباريات التجريبية الأخيرة، لكنَّه ذكر أن هذا القرار لم يكن سبب خسارتهم.

وتابع المدرب: «أمام منافسٍ بهذه الجودة لا يمكنك توقُّع نتيجةٍ جيدةٍ عندما تهديه ثلاثة أهدافٍ. الهدف الأول جاء من لا شيء، والثاني كذلك! المشكلة ليست في طريقة اللعب. عليك أن تدافع عن مرماك بحياتك. كان هذا أسوأ دفاعٍ في الكرات الثابتة منذ تولَّيت منصب المدرب. اعتمدت على فريقٍ يضمُّ لاعبين طوال القامة، لكنَّ الأمر كان وكأنَّهم غير موجودين أصلًا».